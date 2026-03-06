(ANKARA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler barış gücü UNIFIL'e ait bir tesisi hedef aldığını ve saldırıda Gana askerlerinden yaralananlar olduğunu açıkladı.
Avn yaptığı yazılı açıklamada, saldırının güney Lübnan'daki bir noktasını doğrudan vurduğunu belirterek uluslararası müttefiklere İsrail saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.
Saldırıda , bir askerin de yaşadığı olay nedeniyle travma geçirdiği açıkladı ve subayların kullandığı yemekhanenin tamamen yandığı bildirildi.
Lübnan'da UNIFIL Tesisine İsrail Saldırısı
