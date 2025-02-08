Lübnan'da Yeni Tarafsız Hükümet Kuruldu - Son Dakika
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Lübnan'da Yeni Tarafsız Hükümet Kuruldu

Cumhurbaşkanı Avn, Nevvaf Selam liderliğindeki yeni hükümetin tarafsız ve tüm Lübnanlılara hizmet edeceğini açıkladı.

08.02.2025 23:16
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Nevvaf Selam'ın başbakanlığında kurulan yeni hükümet kabinesinin tarafsız olduğunu ve bütün Lübnanlılara hizmet edeceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın, Nevvaf Selam başbakanlığında kurulan kabineye ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Avn, Başbakan Selam'ı ve kabinede yer alan bakanları tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar dilerken, Selam'ın belirttiği kriterlere uygun olarak "reform ve kurtuluş hükümeti" oluşturulduğunu ifade etti.

Kabinede yer alan bakanların yetkinlik, itibar ve uzmanlıklarının bulunduğuna dikkati çeken Avn, "Kabine üyeleri tarafsızdır. Kesinlikle tüm Lübnanlılara hizmet edecekler, çünkü onların amacı sadece Lübnan'ın çıkarlarıdır." ifadesini kullandı.

Selam, hükümetin "yapıcı ortak çalışacağını" vurguladı

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise Başbakan Selam'ın yeni hükümet kabinesinin belirlenmesine dair açıklamalarını aktardı.

Yeni hükümetin "vatandaşlar ve devlet arasındaki güveni sağlamaya çalışacağını" belirten Selam, Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun güveninin de gözetileceğini ifade etti.

Selam, "Yeni hükümet kavgaların değil, yapıcı ortak çalışmaların yeri olacak." dedi.

Ülkede 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Yeni kabinenin bir araya geleceği toplantı sonrasında, Selam başbakanlığındaki hükümetin resmi olarak göreve başlaması için Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Yeni Tarafsız Hükümet Kuruldu - Son Dakika

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