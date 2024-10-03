Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 1,2 Milyona Ulaştı

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BEYRUT, 3 Ekim (Xinhua) -- İsrail hava saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin toplam sayısı yaklaşık 1,2 milyona yükseldi.

Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından Çarşamba günü yayımlanan rapora göre, yerinden edilenlerin çoğu başka bölgelerdeki evlerine taşındı, ailelerinin yanına yerleşti, ev kiraladı ya da kamusal veya özel alanlardaki merkezlere sığındı. Öte yandan binlerce kişi de hava yoluyla ya da sınırdan Suriye'ye geçti.

23 Eylül'den 29 Eylül'e kadar 234.023 Suriyeli ile 76.269 Lübnan vatandaşının Suriye topraklarına geçtiği kaydedildi.

Raporda, Lübnan genelinde yerinden edilmiş kişileri kabul etmek üzere 867 merkez kurulduğu ve bunlardan 643'ünün maksimum kapasiteye ulaştığı belirtildi.