Lübnan'daki Patlamalarda İran Büyükelçisi Yaralandı - Son Dakika
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Lübnan'daki Patlamalarda İran Büyükelçisi Yaralandı

Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarında yaralanan İran Büyükelçisi Emani, saldırının insani amaçla yapıldığını belirtti.

20.09.2024 16:49
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Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırılarda yaralanan İran'ın Tahran Büyükelçisi Mucteba Emani, patlatılan çağrı cihazlarının İsrail'in muhtemel saldırıları öncesinde insanların bilgilendirilmesi amacıyla daha çok Lübnan'daki hastaneler ve anaokullarında kullanıldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması sonrasında ülkeye getirilen Lübnanlı yaralıları ziyaret etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, önceki gün İran'a getirilerek tedavi altına alınan yaralıları başkent Tahran'daki Farabi Göz Hastanesi'nde ziyaret ederek, tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı.

Pezeşkiyan'a Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi de eşlik etti.

Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani de Lübnan'daki patlamalarda yaralanan ve tedavi için ülkeye getirilen İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani'yi Tahran'da bulunduğu hastanede ziyaret etti.

Büyükelçinin tedavisiyle ilgilenen göz doktoru ve eski Sağlık Bakanı Hasan Kadızade Haşimi, tedavi süreciyle ilgili Muhacerani'ye bilgi verdi.

Saldırılarda yaralanan Büyükelçi Emani, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının "İsrail'in saldırıları öncesinde insanlara saldırı uyarısı vermek için siyasi değil, insani amaçlı kullanıldığını ve daha çok hastaneler ve anaokullarına dağıtıldığını" söyledi.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı. Patlamada, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani de yaralandı. Emani önceki gün 95 yaralıyla birlikte Tahran'a getirilerek tedavi altına alındı.

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'daki Patlamalarda İran Büyükelçisi Yaralandı - Son Dakika

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