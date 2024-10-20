Lübnan'dan Atılan Füzeler İsrail'de Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Lübnan'dan Atılan Füzeler İsrail'de Yangın Çıkardı

Lübnan'dan fırlatılan füzelere karşılık İsrail'in kuzeyinde büyük yangınlar başladı, itfaiye çalışıyor.

20.10.2024 22:46
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Lübnan'ın güneyinden atılan füzeler ve bunlara karşı fırlatılan füzelerin düşmesi sonucu İsrail'in kuzeyindeki iki bölgede büyük yangınlar çıktı.

Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Lübnan'dan fırlatılan füzelere karşı füzeyle müdahale edilmesinin ardından Hadera kentinde büyük bir yangın başladı.

Bölgede 12 itfaiye ekibi, alevlerin yayılmasını önlemek için yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Batı Celile'deki Shilomi yerleşiminde de füzelerin düşmesi sonucu büyük bir yangın çıktı.

Shilomi'deki yangını kontrol altına almak için 13 itfaiye ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri üssün füzelerle hedef alındığı duyurulmuştu.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 448 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 464 kişi öldü, 11 bin 530 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye'ye göçtüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'dan Atılan Füzeler İsrail'de Yangın Çıkardı - Son Dakika

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