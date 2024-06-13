Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde yangınlar çıktı - Son Dakika
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Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde yangınlar çıktı

Lübnan'dan İsrail'in işgal altındaki Golan Tepelerine yönelik füze atışları ve engelleme çalışmalarında düşen şarapneller sonucunda İsrail'in kuzeyinde 15 noktada yangın çıktığı bildirildi. İsrail ordusu, son bir saatte Lübnan'dan kuzey bölgelerine 40 füze atıldığını ve birçoğunun engellendiğini, ancak bazılarının yangına yol açtığını ve 2 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

13.06.2024 18:24
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Lübnan'dan atılan füzeler ve engelleme çalışmalarında düşen şarapneller nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 15 noktada yangın çıktığı belirtildi.

İsrail itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine yönelik füze atışları ve füzeleri engellemek için yapılan müdahalelerde düşen şarapneller nedeniyle 15 ayrı noktada yangın çıktı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son bir saatte Lübnan'dan kuzey bölgelerine 40 füze atıldığı, "bunların birçoğunun engellendiği, diğerlerinin de yangına yol açtığı ve 2 kişinin hafif yaralandığı" duyuruldu.

Haaretz gazetesine göre İsrail'in Kuzey Bölgesi İtfaiye Şefi Yair Kiyam, Hizbullah'ın fırlatmış olduğu füzelerin bölgedeki stratejik tesisler için tehlike oluşturduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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