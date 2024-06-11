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- Lübnan topraklarından İsrail'e yaklaşık 15 roket fırlatıldı

TEL AVİV - Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona bölgesine yaklaşık 15 roket fırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 249 gündür devam ederken, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona bölgesine yaklaşık 15 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verdi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, roketlerin bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve bazı roketlerin ise boş arazilere düştüğü aktarıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, bölgedeki bazı İsraillilerin saldırıya gülerek karşılık verdiği duyuldu.