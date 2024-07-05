Lübnan'dan İsrail'e atılan roketler sebebiyle çıkan yangınlar 70 bin dönüm alanı etkiledi

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Lübnan'dan Ekim 2023'ten beri İsrail'e atılan roketler sebebiyle çıkan yangınların 70 bin dönümden fazla alanı etkilediği belirtildi.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki karşılık saldırıların ülkede yol açtığı yangınlara dikkati çekildi.

"Savaşın başladığı günden beri İsrail'in kuzeyindeki çıkan yangınlarda 70 bin dönümden fazla alan yandı." denilen haberde, kuzeyde yer alan Celil, Golan Tepeleri ve diğer bölgelerdeki doğal alanların yangınlardan etkilendiğine işaret edildi.

Lübnan'dan atılan roketler sebebiyle İsrail'de çıkan son yangının 4 Temmuz Perşembe günü çıktığı hatırlatılan haberde, kuzeyde çıkan yangınların büyük oranda kontrol altına alındığı kaydedildi.

Haberde, Golan Tepeleri bölgesinde yer alan Birya Ormanı'ndaki yangının henüz kontrol altına alınamadığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda şu ana kadar 360 Hizbullah mensubu öldürüldü.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.

Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık dün İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.