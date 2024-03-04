Lübnan topraklarından İsrail'e saldırı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Lübnan topraklarından İsrail'e saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Lübnan topraklarından İsrail'in sınır bölgesindeki yerleşim birimine yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde bulunan bazı bölgeleri ağır topçu atışları ve fosfor bombasıyla vurdu. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana Hizbullah, Lübnanlı siviller, Emel Hareketi, Hamas ve İslami Cihad mensupları ile İsrailli siviller ve askerler arasında toplamda 316 kişi hayatını kaybetti.

04.03.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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Lübnan topraklarından İsrail'in sınır bölgesindeki yerleşim birimine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Lübnan topraklarından İsrail'in Margaliot yerleşim birimine anti tank füzesiyle düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan topraklarından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Taylandlı 2 işçinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketinden, Margaliot'a yönelik saldırı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bulunan Merkaba ve Hula beldelerinin çevresini ağır topçu atışları ve fosfor bombasıyla vurdu.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 229 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan topraklarından İsrail'e saldırı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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