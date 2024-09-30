Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırıları

Güncel

İsrail basını, Lübnan'dan İsrail'e gün içinde 100'den fazla füzenin fırlatıldığını ve bazılarının Batı Celile'de yangınlara sebep olduğunu bildirdi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, "Sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 100'den fazla füze fırlatıldı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Orta Celile ve Hayfa Körfezi bölgesinde uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan'dan 10 füzenin atıldığının gözlemlendiği ve bazılarına müdahale edildiği belirtildi.

Kanal 12'nin haberinde de Batı Celile'deki Afik yerleşimi yakınındaki bir açık alana düşen füzenin yangına sebep olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hayfa kentinin kuzeyindeki yerleşim yerlerine "Fadi 1" füzeleriyle saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, "Fadi 1" füzesinin 220 milimetre çapında ve 80 kilometre menzile sahip olduğunu söylemişti.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.