Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 7 Yaralı

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Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Tiberya kentlerine atılan füzeler sonucu 7 kişi yaralandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan aktardığı haberinde İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'ın merkezindeki Carmel ve körfez bölgelerine düşen füzeler sebebiyle 6 kişinin orta ve hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Yaralıların tedavi için kentteki Rambam Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Tiberya kentinde de füze düşmesi sonucu bir kişinin "orta ila ciddi arası" bir şekilde yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Hizbullah ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Hayfa'nın Carmel ve körfez bölgelerine Lübnan'ın güneyinden 15 füzenin fırlatıldığının gözlemlendiğini duyurmuştu.

Hayfa'nın çevresindeki bölgelere birçok kez Hizbullah tarafından füze saldırısı düzenlenirken, şehir merkezi ilk kez hedef alınıyor.