Lübnan\'dan İsrail\'e füze saldırısı: Bir İsrail askeri yaralandı

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Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Meron Hava Üssü güzergahına fırlatılan füzelerden dolayı bir İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İbranice yayın yapan Kanal 7 televizyonuna göre, dün gece Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yoğun füze saldırısı yapıldı.

Saldırı sonucu yaralanan bir askerin Zeif Safad Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde bulunan Bar Yohai yerleşim birimi ve Meron Hava Üssü güzergahında Lübnan topraklarından 26 füzenin geçiş yaptığı ve sınırı geçen bazı füzelerin imha edildiği bazılarının da boş alana düştüğü belirtildi.

Televizyon kanalı, saldırının ardından İsrail Hava Kuvvetlerinin karşılık olarak, Lübnan'ın güney sınırındaki Maron Ras beldesinde bulunan Hizbullah hedeflerini vurduğunu ayrıca, Tayr Harfa ve Yarin beldelerindeki Hizbullah'ın askeri altyapısını tahrip ettiğini kaydetti.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail saldırısını doğrularken, savaş uçaklarının gece yarısı öncesinde Tayr Harfa ve Dahira beldelerinin çevresine düzenlediği saldırılarda evlere ve tarım alanlarına büyük zarar verdiğini duyurdu.

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise, sınır hattı üzerinde yer alan Meron yerleşim birimi ve çevresinin onlarca katyuşa füzesiyle hedef alındığı ifade edilmişti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.