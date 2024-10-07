Lübnan\'dan İsrail\'e Roket Saldırısı

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TEL İsrail medyasına göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzey kesimlerine 175 roket atıldı.

İsrail Kanal 7 televizyonuna haberinde, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'dan İsrail'in kuzey kesimlerine 175 roket atıldığını belirtti.

Söz konusu roketlerin nerelere düştüğü ve tahribatlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kanal 12 televizyonu ise Naharya, Akka, Hayfa ve Kiryot bölgelerine Lübnan'dan 40 roket atıldığını duyurdu.

Lübnan'dan atılan roketlerin bir kısmının parçalarının Akka'daki demir çelik fabrikasının yakınındaki açık alana düştüğü ve yaralanan olmadığı kaydedildi.

Saldırı sırasında Akka'da sığınağa gitmek üzere çabalayan bir kadının yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Tel Aviv'e attığı roketlerin hasara yol açtığı ve bazı yaralananların olduğu belirtildi.