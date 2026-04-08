Lübnan'dan İsrail'e Sert Kınama

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırıları en güçlü ifadelerle kınayarak, bunun uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığını ve bölge istikrarını tehdit ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik eş zamanlı saldırılarının en sert şekilde kınandığı ve bunun bir "katliam" olduğu ifade edildi.

Bu saldırıların insani değerlere açık bir meydan okuma olduğu ve sükunet ile istikrarı sağlamaya yönelik tüm çabaları hiçe saydığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tehlikeli tırmanışın tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu vurgulanarak, bu tür saldırgan politikaların yalnızca gerilimi artıracağı ve istikrarsızlığı derinleştireceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı, uluslararası topluma bu ihlalleri durdurma ve bölgenin güvenliği ile istikrarını tehdit eden saldırgan yaklaşımı sona erdirme çağrısında bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da yaptığı yazılı açıklamada İsrail saldırılarına sert tepki gösterdi.

Selam, İsrail'in sivillerin yaşadığı bölgelere yoğun saldırılar düzenlediğini belirtti.