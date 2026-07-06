Lübnan'dan Netanyahu'ya Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'dan Netanyahu'ya Yanıt

Lübnan\'dan Netanyahu\'ya Yanıt
06.07.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rumeyş Belediye Başkanı, Netanyahu'nun ilhak iddialarını yalanlayarak asılsız buldu.

Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan beldelerinden Rumeyş'in Belediye Başkanı Hanna Amil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da sınırdaki bazı Hristiyan beldelerin "İsrail tarafından ilhak edilmeyi istediği" iddiasını yalanlayarak, "Böyle bir şeyi düşünmek bile söz konusu olamaz." dedi.

Lübnan resmi haber ajansına (NNA) konuşan Belediye Başkanı Amil, Netanyahu'nun Fox News kanalına verdiği röportajda dile getirdiği, Lübnan'ın güneyindeki bazı Hristiyan kasabaların Hizbullah'tan korunmak amacıyla İsrail'e katılmayı talep ettiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Amil, "Bu haber tamamen asılsızdır. Güneydeki hiçbir belde Netanyahu'nun iddia ettiği yönde bir talepte bulunmadı. Böyle bir şeyi düşünmek bile söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Böyle bir ihtimalin dahi gündeme gelemeyeceğini vurgulayan Amil, daha önce 15 Hristiyan beldesinin de söz konusu iddiaları yalanladığını hatırlattı.

Amil, söz konusu beldelerin "Lübnan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu, vatanseverliği, toprağa bağlılığı ve Lübnan kimliğine sahip çıkmasıyla öne çıktığını" belirterek, daha önce açık şekilde yalanlanmasına rağmen bu iddiaların yeniden gündeme getirilmesine şaşırdığını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan Netanyahu'ya Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Bursa’da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza
NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar

14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
14:05
Bakan Fidan: NATO’nun yeni dönemi Ankara’da başlayacak
Bakan Fidan: NATO'nun yeni dönemi Ankara'da başlayacak
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 14:49:17. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'dan Netanyahu'ya Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.