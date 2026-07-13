Lübnan'dan İsrail'e Roma öncesi çekilme talimatı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Roma öncesi çekilme talimatı

13.07.2026 20:55
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, müzakere heyetine yarın ve ertesi gün İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak görüşmelerde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 2 pilot bölgeden derhal çekilmeye başlamasını talep etmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, müzakere heyetine yarın ve ertesi gün İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak görüşmelerde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 2 pilot bölgeden derhal çekilmeye başlamasını talep etmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'tun doğusundaki Baabda Sarayı'nda Başbakan Nevvaf Selam'ı kabul etti.

Görüşmede, ülkedeki genel durum ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki gelişmeler ele alındı.

Taraflar, Roma'da yarın ve ertesi gün ABD öncülüğünde yapılacak Lübnan-İsrail müzakerelerinin yeni turunu da değerlendirdi.

Açıklamada, Avn'ın müzakere heyetine, başka herhangi bir konu görüşülmeden önce, geçen ay imzalanan çerçeve anlaşması uyarınca İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 2 pilot bölgeden çekilmesini talep etmesi yönünde talimat verdiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Selam, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerle yaptığı temaslar hakkında Avn'a bilgi verdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Avn'ın 21 Temmuz'da ABD'ye yapacağı ziyaret ile ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin hazırlıklar da ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'e Roma öncesi çekilme talimatı - Son Dakika

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