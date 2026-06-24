Lübnan'dan Suriye'ye 128 Mahkum Teslim

Lübnan cezaevlerinde hüküm giymiş 128 Suriyeli mahkumun, iki ülke arasında imzalanan hükümlü nakli anlaşması kapsamında Suriye'ye teslim edildiği bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lübnan makamlarıyla yürütülen koordinasyon ve iki ülkenin ilgili kurumlarının işbirliği sonucunda, Lübnan cezaevlerinde bulunan Suriyeli hükümlülerden oluşan ikinci grubun teslim alındığı belirtildi.

Teslim alınan grupta 128 mahkumun bulunduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu adımın, Suriye ile Lübnan arasında 6 Şubat'ta imzalanan ve hükümlülerin nakli ile adli işbirliğinin geliştirilmesini öngören anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, uygulamanın iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi, insani ve hukuki nitelikteki dosyaların çözümüne katkı sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

Lübnan'daki Rümeyh Cezaevi başta olmak üzere çeşitli cezaevlerinden 136 Suriyeli tutukludan oluşan ilk grup 17 Mart'ta Suriye'ye teslim edilmişti.