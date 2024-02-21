Lübnan Enformasyon Bakanlığı Çalışanları Maaş İyileştirmesi İçin Grevde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan Enformasyon Bakanlığı Çalışanları Maaş İyileştirmesi İçin Grevde

Lübnan Enformasyon Bakanlığı Çalışanları Maaş İyileştirmesi İçin Grevde

Lübnan Enformasyon Bakanlığı çalışanları, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle süresiz greve gitti. Lübnan resmi haber ajansı NNA, Enformasyon Bakanlığına bağlı çalışanların hükümetin maaşlarda iyileştirme yapılması taleplerini dikkate almaması nedeniyle grev başlattığını ve haber üretimini durdurduğunu duyurdu. Grevde NNA çalışanlarının da yer aldığı belirtildi. Lübnan'daki ekonomik kriz nedeniyle kamu sektörü çalışanlarının maaşları değer kaybına uğramış ve alım güçleri zayıflamıştı.

21.02.2024 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Enformasyon Bakanlığı çalışanlarının maaşların iyileştirilmesi talebiyle süresiz greve gittiği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Enformasyon Bakanlığına bağlı çalışanların hükümetin maaşlarda iyileştirme yapılması taleplerini dikkate almaması nedeniyle grev başlattığını ve haber üretimini durdurduğunu duyurdu.

Haberde NNA çalışanlarının da greve katıldığı ifade edildi.

Enformasyon Bakanlığı İşçi Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetten kamu sektörünün birliğini güvence altına alması ve tüm çalışanlara haklarının adaletli bir şekilde verilmesi için derhal düzenlemeye gitmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, "kamu sektörünü yoksulluk ve açlıktan kurtaracak, prestijini yeniden tesis edecek kararlı ve geçici olmayan çözümler için kapsamlı bir vizyon geliştirme" çağrısında bulunuldu.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Lübnan lirasının dolar karşısında yüzde 95 üzerinde değer kaybı yaşadığı belirtiliyor.

Dünya Bankasının Kasım 2022'de yayımlanan raporunda, Lübnan'daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz, kamu sektörü çalışanlarının maaşlarının değerinde de düşüklüğe ve alım gücünün zayıflamasına yol açmıştı.

Kaynak: AA

Lübnan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Enformasyon Bakanlığı Çalışanları Maaş İyileştirmesi İçin Grevde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:52:45. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan Enformasyon Bakanlığı Çalışanları Maaş İyileştirmesi İçin Grevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement