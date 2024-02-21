Lübnan Enformasyon Bakanlığı Çalışanları Maaş İyileştirmesi İçin Grevde

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Lübnan Enformasyon Bakanlığı çalışanlarının maaşların iyileştirilmesi talebiyle süresiz greve gittiği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Enformasyon Bakanlığına bağlı çalışanların hükümetin maaşlarda iyileştirme yapılması taleplerini dikkate almaması nedeniyle grev başlattığını ve haber üretimini durdurduğunu duyurdu.

Haberde NNA çalışanlarının da greve katıldığı ifade edildi.

Enformasyon Bakanlığı İşçi Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetten kamu sektörünün birliğini güvence altına alması ve tüm çalışanlara haklarının adaletli bir şekilde verilmesi için derhal düzenlemeye gitmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, "kamu sektörünü yoksulluk ve açlıktan kurtaracak, prestijini yeniden tesis edecek kararlı ve geçici olmayan çözümler için kapsamlı bir vizyon geliştirme" çağrısında bulunuldu.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Lübnan lirasının dolar karşısında yüzde 95 üzerinde değer kaybı yaşadığı belirtiliyor.

Dünya Bankasının Kasım 2022'de yayımlanan raporunda, Lübnan'daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz, kamu sektörü çalışanlarının maaşlarının değerinde de düşüklüğe ve alım gücünün zayıflamasına yol açmıştı.