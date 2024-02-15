Lübnan Hizbullah'ı, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan Hizbullah'ı, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti

Lübnan Hizbullah\'ı, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti

Lübnan Hizbullah'ı, ülkenin güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 201'e yükseldi. Ayrıca çatışmalarda 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubu, 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

15.02.2024 19:27  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Hizbullah'ı, ülkenin güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Hizbullah mensuplarından Nasr Ahmed Saad ve Hasan Ali Nureddin'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 201'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Filistin, Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Hizbullah'ı, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 20:04:19. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan Hizbullah'ı, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement