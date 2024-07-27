Lübnan Hükümeti İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Saldırıyı Kınadı

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Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems'te sivillerin öldüğü saldırıyı kınadı.

Lübnan hükümetinden yapılan açıklama, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, Lübnan hükümetinin, tüm sivillere yönelik her türlü şiddet ve saldırı eylemini kınadığı ve tüm cephelerdeki düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, sivilleri hedef almanın uluslararası hukukun açık bir ihlali ve insanlık ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.