Sosyoekonomik sorunlar, yetersiz altyapı, yoksulluk, sınırlı istihdam olanakları ile enerji ve temiz su sıkıntısının yaşandığı Lübnan'ın Akdeniz kıyısındaki Nahr El Bared Mülteci Kampı, Filistinli mültecilere 77 yıldır yuva oluyor.

Lübnan'ın kuzeyinde 1949'da Kızılhaç Dernekleri Birliği tarafından kurulan Nahr El Bared Mülteci Kampı'nda kayıtlı yaklaşık 49 bin mülteci bulunuyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından desteklenen kampta yaklaşık 32 bin 500 Filistinli yaşıyor.

Filistin'in Yukarı Celile ve kuzey kıyı bölgelerinden gelen mültecileri barındırmak amacıyla Akdeniz'in kıyısında kurulan kamp, Suriye'ye giden ana yol üzerindeki konumu ve Suriye sınırına yakınlığıyla biliniyor.

Kamp, 2007'de yaşanan silahlı çatışmalar sırasında büyük yıkıma uğrarken, binaların ve altyapının yaklaşık yüzde 95'i yıkıldı veya kullanılamayacak ölçüde hasar gördü. Yeniden inşa sürecinin büyük bir bölümü tamamlanan kampta, 3-4 katlı apartmanlar ve betonarme binalar yapıldı.

Sosyoekonomik zorluklar, altyapı sorunları, yoksulluk, sınırlı istihdam ve temiz su sıkıntısının yaşandığı kamp adeta yoksul bir kasabayı andırıyor.

Kampta yaşanan en büyük sorunlardan biri de enerji sıkıntısı. Günde yalnızca 2 saat elektrik verilen kampta, maddi durumu iyi olanlar evlerine güneş panelleri kurarak bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Sokaklar ise bölge sakinlerinin güneş enerjisiyle çalışan lambalarıyla aydınlatılıyor.

Kamptaki 7 okulda yaklaşık 6 bin 600 öğrenci eğitim görürken, dersler haftanın 4 günü yapılıyor. Çocukların oyun oynayabileceği parkların sınırlı olduğu kampta, çocuklar çoğunlukla sokaklarda ve yıkıntıların bulunduğu alanlarda vakit geçiriyor.

Adını içinden geçen Nahr El Bared nehrinden alan kampta kalanlar, buraya ilk yerleştirilen dedeleri, babaları ve akrabalarından kalan evlerde yaşamlarını sürdürebiliyor. Durumu iyi olanlar kendi evlerini inşa ederken, birçok kamp sakini gelen bağışlar sayesinde ev sahibi olabiliyor.

"Çukur"un sembolü duvarlarda

Sokaklarında bozuk yollar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı kampta, Türk dizileri büyük ilgi görüyor. Özellikle "Çukur" dizisiyle özdeşleşen "çatı, aile ve çukur" kavramlarını bir araya getiren sembole, kampın duvarlarında sıkça rastlanıyor.

Elektrik kablolarının açıkta olduğu ve sokakların üstünü kapladığı kampta, gıda ürünlerinin satıldığı küçük çaplı dükkanların yanı sıra daha çok oto tamirhaneleri dikkati çekiyor.

Kamp içindeki ulaşım "tuk tuk" adı verilen küçük motorlu araçlarla sağlanırken genellikle motosiklet kullanımı yaygınlık gösteriyor.

Kamp sakinleri Filistin'de yaşadıkları yerlerin isimlerini de buradaki sokaklara ve mahallelere veriyor. Örneğin Filistinlilerin zorla göç ettirildiği Saffuri köyü sakinleri, burada yaşadıkları mahalleye de köylerinin isimlerini verip hepsi bu mahallede toplanarak bir arada olmaya devam ediyor.

"Kamp sakinleri, köy işlerinde, tarımda çalışıyor. Bazıları esnaflık yapıyor"

Kampta doğup büyüyen 29 yaşındaki Abed Al Rahman Al Mahzun, 2007'de yaşanan çatışmalar nedeniyle ailesiyle buradan ayrılarak Beddavi Mülteci Kampı'na yerleşti.

Kamptaki koşulların düzelmesinin ardından 2017'de ailesiyle tekrar buraya dönen Mahzun, burslu olarak Beyrut Amerikan Üniversitesinde hemşirelik okudu.

İşletme alanında da kurslara katılan Mahzun, Şifa Sağlık ve İnsani Hizmetler Derneği (Al Shifaa) tarafından işletilen Al-Bared Sağlık Merkezi'nin müdürlüğünü yürütüyor.

Mahzun, 19 yıldır yaşadığı kampın sorunlarından bahsederken sağlığın en temel sıkıntı olduğunu, kamp sakinlerinin yüksek ücretler nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşmada güçlük çektiğini söyledi.

Kamp sakinlerine destek amacıyla açılan Al-Bared Sağlık Merkezi'nde çok az ücret alındığını belirten Mahzun, kendi halkına yardım etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mahzun, adeta kasaba gibi apartmanların da yer aldığı kampın 2007'den sonra yeniden inşa süreciyle bu hale geldiğini ifade ederek, "Kamp sakinleri, köy işlerinde, tarımda çalışıyor. Bazıları esnaflık yapıyor. Genel olarak buradakilerin maddi durumu çok iyi değil." dedi.

Kampın dışındakiler de kendilerini Filistin'e ve bu kampa bağlı hissediyor

Kamptaki mahallelere ve sokaklara Filistin'de yaşadıkları yerlerin isimlerini verdiklerini dile getiren Mahzun, "Buradaki mülteci kampının yüzde 95'i Filistinli. Filistinlilerin çok azı dışarıda yaşıyor. Onlar da önce kendilerini Filistin'e, sonra da bu kampa bağlı hissediyor. Hem akrabaları, aileleri de burada. Ayrıca buradaki esnafın sattığı ürünler dışarıdan daha ucuz olduğu için alışverişe buraya geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kendisini üniversite eğitimi aldığı için şanslı gördüğünü vurgulayan Mahzun, şöyle devam etti:

"Aslında kendimi şanslı görüyorum. Hem eğitimimi tamamladım hem de daha ileriye giderek yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum. Eğitimimi tamamlayıp mezun olduktan sonra buraya gelip kendi halkıma, insanlarıma hizmet vermek çok güzel bir duygu ve aynı zamanda umut verici. İnsan kendisini buradaki topluma çok faydalı hissedebiliyor. Filistin topraklarıyla bağımızı hiç koparmadık. Ben Akka kentine bağlı Amka köyündenim. Arkadaşım ise Sasa köyünden. Çocuklarımıza Filistin'in hangi bölgesinden geldiklerini, köylerinin adlarını öğretiyoruz ve onları Filistin'deki toprağımıza bağlılıkla yetiştiriyoruz."