Lübnan-İsrail Ateşkesine Tarihi An - Son Dakika
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Lübnan-İsrail Ateşkesine Tarihi An

ABD Savunma Bakanı Austin, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesi tarihi bir an olarak değerlendirdi.

27.11.2024 10:46
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes sağlanmasını "tarihi bir an" olarak niteledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu Lübnan ile İsrail arasında imzalanan ateşkesi değerlendirdi.

Lübnan'daki ateşkesi "tarihi bir an" olarak niteleyen Austin, bu sayede, Lübnan ve İsrail'deki on binlerce sivilin evlerine güvenli şekilde dönebileceğini belirtti.

Austin, İsrail'in "kendini savunma hakkına" verdikleri desteğin altını çizerek, ateşkesin uygulanmasını desteklemek için uluslararası ve kurumlar arası ortaklarıyla çalışacaklarını söyledi.

Bu ateşkesin Gazze için de "bir umut" olmasını dileyen Austin, Gazze'deki insani koşulların iyileştirilmesine odaklanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Austin, ayrıca Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamaya kararlı olduklarını ifade etti.

Ne olmuştu?

Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Joe Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması bugün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan-İsrail Ateşkesine Tarihi An - Son Dakika

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