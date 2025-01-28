Lübnan, İsrail'den çekilme talep etti - Son Dakika
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Lübnan, İsrail'den çekilme talep etti

Cumhurbaşkanı Avn, 18 Şubat'a kadar İsrail'in çekilmesini ve ateşkese uyulmasını istedi.

28.01.2025 21:16
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, uzatılan ateşkes anlaşmasına bağlı kalması ve 18 Şubat'a kadar Lübnan'dan çekilmesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ve Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Herve Magro ile görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için belirlenen süreye bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Avn, "İsrail'e 18 Şubat'a kadar Lübnan'dan çekilmesi için baskı yapılmalı." dedi.

Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde kaldığı süre boyunca evlere ve bölge sakinlerine zarar vermemesini ve ateşkesi ihlal etmemesini istedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürüyor

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, 26 Ocak'ta Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusu, çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunmuştu.

Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşmasında öngörülen süre dolmasına rağmen çekilmeyen İsrail'e yönelik tedbirler ve diplomatik baskı yapılması konusunda ABD ve Fransa başta olmak üzere uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.

ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edilirken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati de İsrail'in işgalinin sona ermesi için öngörülen sürenin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul ettiklerini duyurmuştu.

Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgeye girmek isteyen Lübnanlılara yönelik İsrail ordusunun saldırılarında 26 Ocak'tan bu yana 26 kişi hayatını kaybetti, 164 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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