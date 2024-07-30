Lübnan, İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edecek - Son Dakika
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Lübnan, İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edecek

Lübnan, İsrail\'i BM Güvenlik Konseyi\'ne şikayet edecek

Lübnan, başkent Beyrut'un güneyinde düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail aleyhinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacaklarını açıkladı. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, saldırıyı kınayarak başkentin vurulmasını kabul etmediklerini belirtti. Buhabib, saldırı nedeniyle İsrail'e karşı BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacaklarını ifade etti. Saldırıda bir kişi öldü, 68 kişi yaralandı. İsrail basını ise saldırının Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'e yönelik olduğunu ileri sürdü.

30.07.2024 23:59
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Lübnan, başkent Beyrut'un güneyinde düzenlediği saldırı nedeniyle İsrail aleyhinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Beyrut merkezli LBCI TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyor, başkentin vurulmasını kabul etmiyoruz." dedi.

Buhabib, "Bu saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e karşı şikayette bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı Bakan, Hizbullah'ın İsrail saldırısına vereceği tepkinin "koordineli" olmasını umduğunu söyledi.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir kişinin öldüğünü, 68 kişinin de yaralandığını açıklanmıştı.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edecek - Son Dakika

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