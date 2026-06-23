Lübnan, İsrail ile Müzakere Yolunu Seçti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin İsrail ile yaşadığı sorunların çözümünde müzakere yolunu tercih etmesinin doğruluğunun son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin tamamen sona erdirilmesinden başka bir seçeneği kabul etmeyeceklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Lübnan-ABD-İsrail arasında Washington'da yürütülen müzakereleri takip eden danışma ekibi üyeleri ile Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel'in de katıldığı toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda, Lübnanlı diplomatik ve askeri heyetin müzakerelerin 5. turunda yaptığı temaslar ve görüşmeler ele alındı.

Avn, toplantı sırasında, son günlerde yaşanan gelişmelerin müzakere seçeneğinin doğruluğunu kanıtladığını belirterek, "Ulusal hedeflere ulaşmanın ve tüm hakları geri kazanmanın dünyada kabul gören tek yolu müzakeredir." ifadelerini kullandı.

Yeni bir müzakere turuna başladıklarını kaydeden Avn, gelecek günlerde sürece ilişkin belirleyici sonuçlar alınmasını umut ettiklerini söyledi.

Lübnan'ın hedefinin ülke egemenliğinin her karış toprak üzerinde yeniden tesis edilmesi ve devlet otoritesinin ülkenin tamamına yayılması olduğunu vurgulayan Avn, "Bugün açıkça söylüyoruz ki İsrail işgalinin Lübnan'ın güneyinden tamamen sona ermesinden ve dış vesayetlerin ortadan kalkmasından başka bir seçeneği kabul etmeyeceğiz." dedi.

Ulusal egemenliğin tek tercihleri olduğunu dile getiren Avn, tüm vatandaşların hak ve özgürlüklerini koruyabilecek yegane gücün, Lübnan devleti olduğunu belirtti.

Avn, bu yaklaşımın Lübnan halkının iradesini yansıttığını kaydederek, görev yemini doğrultusunda ülkenin çıkarları ve tüm Lübnanlıların yararı için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Beyrut yönetimi, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile doğrudan müzakereler yürütüyor.

Taraflar arasında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, sınır güvenliği ve esirler gibi başlıkların ele alınması beklenen görüşmelerin 5. turu Washington'da düzenleniyor.