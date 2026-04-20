Lübnan-İsrail Müzakereleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan-İsrail Müzakereleri Başlıyor

20.04.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Avn, müzakerelerin amacının İsrail'in güney işgaline son vermek olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yapılacak müzakerelerin İsrail'in güney bölgelerdeki işgaline son vermeyi ve orduyu uluslararası kabul görmüş güney sınırına konuşlandırmayı amaçladığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın İsrail'le müzakere sürecinin başlaması konusunda Trump ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verildi.

Görüşlerine yer verilen Avn, Trump'ın Lübnan'ın talebine tam bir anlayış ve duyarlılık gösterdiğini ve özellikle Lübnan'ın güneyi olmak üzere tüm topraklarında egemenliğinin yeniden tesisine yönelik müzakere sürecinin başlatılması için İsrail nezdinde devreye girdiğini kaydetti.

Ateşkesin korunması ve müzakerelerin başlaması amacıyla Trump ile temaslarının devam edeceğini aktaran Avn, "Müzakere ekibinin hedeflerine ulaşabilmesi için en geniş ulusal desteğin eşlik etmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"Müzakerelerin amacı İsrail'in güney bölgelerdeki işgaline son vermek ve orduyu uluslararası kabul görmüş güney sınırına konuşlandırmaktır." diyen Avn, Lübnan adına müzakereleri Büyükelçi Simon Karam başkanlığındaki heyetin yürüteceğini bildirdi.

Lübnan tarafını temsilen başka bir ismin müzakereye katılmayacağını dile getiren Avn, şunları kaydetti:

"Yaklaşan müzakereler diğer müzakerelerden ayrıdır çünkü Lübnan iki seçenekle karşı karşıyadır; ya savaşın insani, sosyal, ekonomik ve egemenlik açısından sonuçlarıyla birlikte devam etmesi ya da bu savaşı sona erdirmek ve kalıcı istikrarı sağlamak için müzakereler... Ben müzakereyi seçtim ve Lübnan'ı kurtarabileceğimize dair umutluyum"

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan-İsrail Müzakereleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
14:44
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:18:28. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan-İsrail Müzakereleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.