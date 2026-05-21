Lübnan-İsrail Müzakereleri İçin Hazırlık Toplantısı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD arabuluculuğunda İsrail ile yürütülen müzakerelerde Lübnan heyetine başkanlık eden Büyükelçi Simon Karam ile görüşerek, müzakerelerin gelecek iki turuna yönelik hazırlıkları ele aldı.

Görüşmede, ABD arabuluculuğunda 29 Mayıs'ta yapılacak güvenlik görüşmesi ile 2-3 Haziran'da düzenlenecek siyasi müzakere turuna ilişkin hazırlıklar ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerin ardından, ateşkesin 17 Mayıs'tan itibaren 45 gün uzatıldığı, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağı ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla bir güvenlik toplantısı düzenleneceği açıklanmıştı.