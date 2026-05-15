Lübnan-İsrail Müzakerelerinde İlerleme
Lübnan-İsrail Müzakerelerinde İlerleme

15.05.2026 23:58
Lübnan heyeti, ABD'de İsrail ile müzakerelerde ülke lehine ilerleme sağlandığını duyurdu.

Lübnan heyeti, ABD'de İsrail ile yürütülen müzakerelerde ülke lehine somut diplomatik ilerleme sağlandığını açıkladı.

Lübnan heyetinden Washington'da 2 gündür süren İsrail-Lübnan 3. tur doğrudan müzakereleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Müzakerelerde Lübnan lehine somut diplomatik bir ilerleme sağlandığı kaydedilen açıklamada, ateşkesin 45 gün daha uzatılmasının vatandaşların "nefes almasını" sağlayacağı ve kalıcı istikrara doğru siyasi bir yol açacağı vurgulandı.

Lübnan heyetinin pozisyonunun temel unsurlarına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, bu unsurların "devletin tüm ülke topraklarında egemenliğini geri kazanması, sınırların korunması, yerinden edilenlerin güvenli bir şekilde geri dönüşünün sağlanması ve yeniden imar, alıkonan Lübnanlıların serbest bırakılması ve cenazelerin iade edilmesinden" oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, önceki ihlallerin benzerlerinin yaşanmaması için Lübnan egemenliğinden ödün vermeden tüm taahhütlerin yerine getirilmesi için ABD desteğiyle bir uygulama mekanizması oluşturulması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'ın, sınırlarına saygı duyulan, egemenliği yalnızca Lübnan ordusu tarafından korunan ve halkının güven ve barış içinde yaşayacağı bir gelecek için müzakere yürüttüğü aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki görüşmeler sonucunda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını ve siyasi görüşmeler için tarafların 2-3 Haziran'da bir araya geleceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da ilan edilen ateşkesin 45 gün daha uzatılacağını, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını duyurmuştu.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

14 ve 15 Mayıs'ta düzenlenen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Nisan'da sona erecek geçici ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
