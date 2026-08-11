Lübnan-İsrail Müzakerelerinde İlerleme - Son Dakika
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Lübnan-İsrail Müzakerelerinde İlerleme

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Cumhurbaşkanı Avn, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini, saldırıların azaldığını açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve "çerçeve anlaşması" sonrası ülkesine yönelik İsrail saldırılarının azaldığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avn, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve her halükarda Lübnan için yıkıcı bir savaşın sonuçlarından daha iyi olduğunu ifade etti.

Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ile İsrail arasında imzalanan "çerçeve anlaşması"na işaret eden Avn, şunları kaydetti:

"Çerçeve anlaşmasının imzalanmasının ardından ülkemize yönelik İsrail saldırılarının boyutu azaldı. Bu da Lübnanlıların yazı ülkelerinde geçirmeleri için geri dönüşlere olumlu yansıdı."

Lübnanlıların; İsrail'in ülke topraklarından çekilmesi, esirlerin geri dönmesi ve yıkılan bölgelerin yeniden imarı gibi hedefler konusunda görüş birliği içinde olduğunu belirten Avn, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta İsrail'in topraklarımızın bir karışında dahi kalmasına izin vermeyeceğiz. İsrail askerlerinden tek bir kişinin bile topraklarımızda kalmasına izin vermeyeceğiz."

"Güçle alınanın ancak güçle geri alınabileceği" yönündeki söylemlere işaret eden Avn, "Sahadaki gerçekler bu sözün yanlışlığını kanıtladı." dedi.

Ülkenin güney bölgesindeki halkın artık rahat etmesinin ve topraklarında istikrar içinde yaşamasının zamanının geldiğini vurgulayan Avn, "Lübnanlı olmayan hedefler uğruna onların adına yürütülen savaşların devam etmemesi gerekiyor." diye konuştu.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

İsrail ordusunun ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelerin 7. turu, 4-6 Ağustos'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan-İsrail Müzakerelerinde İlerleme - Son Dakika

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