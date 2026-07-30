Lübnan Ordusu İşgale Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Ordusu İşgale Hazır

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Genelkurmay Başkanı, ordunun İsrail işgali altındaki bölgelere konuşlanmaya hazır olduğunu belirtti.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rodolf Heykel, "Lübnan ordusu, İsrail işgal güçlerinin çekileceği işgal altındaki tüm bölgelere konuşlanmaya hazırdır. Ancak İsrail, ordunun bu çabalarını engellemek amacıyla saldırılarını ve ihlallerini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Heykel, Lübnan ordusunun 81. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, orduya desteğin Lübnan'ın istikrarı ve bölgenin güvenliği için bir yatırım olduğunu belirtti.

Heykel, Lübnan ordusunun sınırlı imkanlara rağmen ülkenin kuzey ve doğu sınırlarının güvenliği, deniz sınırlarının denetlenmesi, terör, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gibi görevlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Ordunun, mevcut mutabakatlar çerçevesinde ülkenin güneyindeki konuşlanmasını sürdürdüğünü aktaran Heykel, halkın köy ve beldelerine güvenli şekilde dönebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Heykel, "Lübnan ordusu, İsrail işgal güçlerinin çekileceği işgal altındaki tüm bölgelere konuşlanmaya hazırdır. Ancak İsrail, ordunun bu çabalarını engellemek amacıyla saldırılarını ve ihlallerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Ordunun üstlendiği görevlerin kapsamı nedeniyle askeri kurumun imkanlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Heykel, kardeş ve dost ülkelerle işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Heykel, "Orduya destek, Lübnan'ın istikrarı ve bölgenin güvenliği için bir yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Askerlere seslenen Heykel, mevcut koşullara rağmen gösterdikleri fedakarlık ve disiplin nedeniyle teşekkür ederek, ordu komutanlığının personelin haklarını korumak için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Lübnan ordusunun ülkenin güvenliği ve iç barışının teminatı olduğunu vurgulayan Heykel, ordunun istikrarı bozacak veya ülkeyi iç karışıklığa sürükleyecek hiçbir girişime izin vermeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Ordusu İşgale Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı

12:29
Orman Yangını Uyarıları Gönderildi
Orman Yangını Uyarıları Gönderildi
12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:25:49. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan Ordusu İşgale Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.