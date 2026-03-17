Lübnan Ordusu'ndan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan ordusu, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 Lübnan askerini öldürmesini ve 5'ini yaralamasını kınadı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Zibdin, Kakaiyya el-Cisr ve Duveyr bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında 3 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Lübnan Ordu Komutanlığı, askeri personele ve sivillere yönelik İsrail saldırılarını en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu saldırıların artan bir hızla devam etmesi, işgalci İsrail'in vatanımıza yönelik yıkıcı niyetlerini ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırılarının Lübnan'ın egemenliğinin ve vatandaşlarının güvenliğinin yanı sıra uluslararası kararların açık bir ihlali olduğu, bölgedeki istikrarı da olumsuz etkilediği vurgulandı.

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, yaralandığı, yerinden edildiği ve geniş çaplı maddi hasarın meydana geldiğine dikkati çekildi.

Lübnan ordusunun, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı olmak üzere, tüm uluslararası kararların uygulanmasının ve ateşkes anlaşmasına uyulmasının gerekliliğini vurguladığı belirtildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.