Lübnan Ordusu'ndan Protesto Uyarısı
Lübnan Ordusu'ndan Protesto Uyarısı

11.04.2026 15:05
Lübnan ordusu, artan protesto çağrılarına karşı iç barışın korunması gerektiğini vurguladı.

Lübnan ordusu, ülkede artan güvenlik ve siyasi gerilim ortamında yapılması planlanan protestolara ilişkin, istikrar ve iç barışın tehlikeye atılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının sürdüğü ve ülkenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, son günlerde vatandaşlara yönelik toplanma ve protesto çağrılarının arttığı belirtildi.

Açıklamada, barışçıl ifade özgürlüğüne saygı duyulduğu vurgulanarak, ancak kamu düzenini bozabilecek, iç barışı tehdit edebilecek ya da kamu ve özel mülke zarar verebilecek her türlü eyleme karşı sert uyarıda bulunuldu.

İç istikrarın korunmasına yönelik herhangi bir ihlale karşı kararlı şekilde müdahale edileceği belirtilerek, ülkenin bu süreçte yüksek düzeyde bilinç ve sorumluluğa ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Beyrut'ta dün onlarca kişi, İsrail ile yapılması planlanan müzakerelere tepki göstererek hükümet aleyhinde protesto düzenlemişti. Başkentte bugün de benzer gösteriler için çağrılar yapıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, dün, ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının gelecek hafta Washington'ta yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Lübnan, Güncel

