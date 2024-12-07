Lübnan Ordusu Sınırda Güçlendirme Yaptı

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BEYRUT, 7 Aralık (Xinhua) -- Lübnan ordusu Suriye'deki çatışmaların tırmanması üzerine cuma günü Bekaa bölgesindeki Lübnan-Suriye sınırı boyunca konuşlanmasını güçlendirdi.

Bu hamle, Suriye hükümeti ile isyancı gruplar arasında yoğunlaşan çatışmaların aşırılık yanlısı grupların Lübnan sınırına ulaşma olasılığını arttırmasından endişelenildiği bir dönemde geldi.

İsmini vermek istemeyen Lübnanlı güvenlik kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada ordunun hazırlıklarını arttırdığını ve Lübnan ile Suriye'yi ayıran 375 kilometrelik sınır boyunca varlığını güçlendirdiğini söyledi.

Güvenlik kaynakları Hava İndirme Alayı'ndan birliklerin Suriye sınırı yakınlarındaki doğu sıradağlarına konuşlandırıldığını ve kara sınır muhafızlarının iki ülkeyi birbirine bağlayan dağ yollarını ve yasadışı geçişleri izlemekle görevlendirildiğini belirtti.

Lübnan, 2014 yılında IŞİD ve El Nusra Cephesi'ne bağlı silahlı grupların sınır kasabası Arsal'a saldırarak asker ve sivilleri öldürdüğü ve Lübnan-Suriye sınırındaki bölgeleri yıllarca işgal ettiği olayların tekrarlanmasından endişe ediyor.

Bu arada Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü cuma günü bir açıklama yaparak, İsrail'in, sınır kapılarını hedef alan saldırıları nedeniyle özellikle kuzeydeki bazı kara sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, sınırdan geçenlerin güvenliğini sağlamak için kapatmaların gerekli olduğu vurgulandı. Ancak Masnaa sınır kapısı "geçici istisnai tedbirler kapsamında" özellikle Suriye vatandaşları için açık kalmaya devam edecek.

27 Kasım'dan bu yana Heyet Tahrir El Şam liderliğindeki Suriyeli isyancı gruplar Suriye'nin kuzeyinde büyük bir saldırı başlatarak Halep ve Hama gibi kilit şehirleri ele geçirdi. Bu saldırılar Suriye hükümetine önemli bir darbe vurdu ve olası bir insani krize ilişkin endişeleri arttırdı.