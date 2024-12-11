Lübnan Ordusu Sınırda Uyarı Ateşi Açtı - Son Dakika
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Lübnan Ordusu Sınırda Uyarı Ateşi Açtı

Lübnan ordusu, Suriye'den gelen silahlı kişilere uyarı ateşi açarak geri çekilmelerini sağladı.

11.12.2024 00:16
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Lübnan ordusu, Suriye sınırını geçen kimliği belirsiz silahlı kişileri uyarı ateşi açarak geri döndürdüğünü duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Suriye topraklarından kimliği belirsiz silahlı kişilerin sınırı geçerek Lübnan sınır karakollarından birine yaklaştığı belirtildi.

Suriye tarafındaki Suriye ordusuna ait boşaltılmış bir merkezin teçhizatına el koyduktan sonra Lübnan tarafına geçtiği belirtilen kimliği belirsiz kişilerin Lübnan askerlerinin havaya uyarı ateşi açması sonucu geri döndüğü ifade edildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, hükümetinin uluslararası yasalara bağlılığını teyit ederek Suriyeli eski yetkililerin ülkesine girme konusunu yakından takip ettiğini belirtmişti.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Ordusu Sınırda Uyarı Ateşi Açtı - Son Dakika

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