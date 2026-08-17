Lübnan Ordusu ve ABD'li General Görüştü - Son Dakika
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Lübnan Ordusu ve ABD'li General Görüştü

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Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, ABD'li General Clearfield ile güvenlik düzenlemelerini ele aldı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Rudolf Heykel, Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield ile ülkenin güneyindeki gelişmeleri ve çerçeve anlaşmasına ilişkin güvenlik düzenlemelerini ele aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Heykel, başkent Beyrut'un Yarze bölgesindeki makamında Clearfield ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Lübnan'ın güneyindeki gelişmeler, çerçeve anlaşması kapsamında yürütülen güvenlik düzenlemeleri ve Lübnan ordusunun görevlerini yerine getirirken karşılaştığı zorluklar ele alındı.

Lübnan ordusunun karşılaştığı başlıca zorluklar arasında, İsrail'in saldırıları ile yıkım ve toprak kazı çalışmalarının devam etmesinin bulunduğu belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Lübnan ordusunun güneyde ve ülkenin diğer bölgelerinde yürüttüğü görevler kapsamında desteklenmesinin öneminin vurgulandığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Savunma, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Ordusu ve ABD'li General Görüştü - Son Dakika

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