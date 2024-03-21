Lübnan Turizm Sektörü, Hizbullah-İsrail Çatışmalarından Etkilendi

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BEYRUT, 21 Mart (Xinhua) -- Lübnan'daki Restoran, Kafe, Gece Kulübü ve Pastane Sahipleri Sendikası Başkanı Tony al-Rami, ülkenin güney sınırında yaşanan Hizbullah- İsrail çatışmalarının Lübnan'ın turizm sektörü üzerinde ağır bir etki yarattığını söyledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre Al-Rami Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu gerçek tüm turizm döngüsü için çok acı verici" ifadelerini kullandı.

Al-Rami, ülkedeki çatışmaların neden olduğu endişe ve yurtdışında Lübnan'a seyahatlerde uygulanan yasaklar sebebiyle seyahat ofislerinin turist paketleri sunamadığını belirtti.

Al Rami, araç kiralama ofislerinin yüzde 10 kapasiteyle çalıştığını, yani 8.000 araçtan sadece 800'ünün yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından kiralandığını sözlerine ekledi.

Oteller, mobilyalı daireler ve konuk evleri açısından ise doluluk oranlarının şu anda yüzde 10-15 gibi düşük bir seviyede olduğunu belirten sektör yetkilisi, tur rehberlerinin de işsizlikle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Al-Rami özellikle mevcut çatışmanın devam etmesi halinde önümüzdeki yaz turizm sezonu için karamsar olduğunu ifade etti.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.