Lübnan ve ABD Askeri İşbirliğini Görüştü - Son Dakika
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Lübnan ve ABD Askeri İşbirliğini Görüştü

29.06.2026 16:27
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Lübnan Genelkurmay Başkanı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ile güvenlik ve işbirliği konularını ele aldı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel, başkent Beyrut'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler, İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanması ve gelecekte askeri işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Heykel, CENTCOM Komutanı Cooper ve beraberindeki heyeti, Beyrut'un Yarze bölgesindeki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler, İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasının güvenlik ekinin uygulanmasına yönelik mekanizmanın başarıya ulaştırılmasının önemi ile iki ülke arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Heykel, ABD'nin Lübnan ordusuna sağladığı destek dolayısıyla teşekkür ederek, Lübnan'ın güvenlik ve istikrarının korunması amacıyla iki ülke orduları arasındaki işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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