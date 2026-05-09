Lübnan ve BAE Liderlerinden Görüşme

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Avn ve Al Nahyan telefonda görüştü.

Liderlerin görüşmesinde Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Avn, bölgede yaşanan hassas süreçte Lübnan halkının BAE halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Avn ayrıca, Washington'da gerçekleştirilen Lübnan-ABD-İsrail toplantılarının seyrine ilişkin son gelişmeler hakkında Al Nahyan'a bilgi verdi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ise Avn'a teşekkür ederek ülkesinin her zaman Lübnan ve halkının yanında olduğunu belirtti.

Al Nahyan, BAE'nin özellikle mevcut hassas dönemde Lübnan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması ile ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğinin yeniden tesis edilmesine yönelik adımları desteklediğini kaydetti.