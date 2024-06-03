Lübnan ve İran, İsrail'in Gazze saldırıları konusunda görüş birliğinde - Son Dakika
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Lübnan ve İran, İsrail'in Gazze saldırıları konusunda görüş birliğinde

Lübnan ve İran, İsrail\'in Gazze saldırıları konusunda görüş birliğinde

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İran ile İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarına karşı ortak bir görüş birliği olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Ali Bakıri ile gerçekleştirdiği görüşmede, Lübnan'ın güneyindeki durumu ve bölgedeki istikrarın yeniden tesis edilmesi için çözümleri ele aldıklarını belirten Buhabib, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının barış şansını baltaladığını ifade etti. İranlı bakan ise Lübnan'da istikrarı desteklemek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

03.06.2024 14:13
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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam saldırılarından kaynaklanan riskler konusunda ülkesi ile İran arasında "görüş birliği" bulunduğunu söyledi.

Buhabib, ilk yurt dışı resmi ziyaretini Beyrut'a gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı görevini vekaleten yürüten Ali Bakıri ile dışişleri bakanlık binasında bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İranlı mevkidaşı ile Lübnan'ın güneyindeki durumu, ülkede güvenliğin yeniden tesis edilmesi için sürdürülebilir çözümleri ele aldıklarını belirten Buhabib, Gazze'deki savaşın devam etmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden suçların bölgedeki olası barış şansını baltaladığını ifade etti.

Bubabib, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşının devam etmesinden kaynaklanan riskler konusunda İran ile "hemfikir" olduklarını vurguladı.

İranlı bakan ise "ülkesinin Lübnan'da istikrarı yeniden tesis etme konusunda istekli olduğunu" kaydetti.

Bakıri, "Bölgedeki gelişmeler konusunda her zaman Lübnan'la istişarede bulunuyoruz ve İran, Lübnan'da istikrarı desteklemek ve Lübnan halkının refahını sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmadı." dedi.

Bakıri, Beyrut ziyaretinin asıl amacının, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenaze törenlerine katılımlarından dolayı Lübnan halkına ve hükümetine teşekkür ve takdirlerini ifade etmek" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan ve İran, İsrail'in Gazze saldırıları konusunda görüş birliğinde - Son Dakika

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