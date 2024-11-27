Lübnan ve İsrail Arasında Ateşkes - Son Dakika
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Lübnan ve İsrail Arasında Ateşkes

Biden, Lübnan ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bölgeye kontrol sağlanacak.

27.11.2024 01:16
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ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin bugün yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında varılan ateşkesi ilan etmek üzere Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Biden, ABD ve Fransa'nın öncülüğünde uzun süren diplomatik çabaların sayesinde Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin bugün yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.

ABD Başkanı, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin önümüzdeki 60 gün boyunca Lübnan'ın güney sınırına konuşlanarak bu bölgenin kontrolünü sağlayacağını, bölgede Hizbullah unsurlarının bulunmayacağını ve bu süreç zarfında İsrail askerlerinin kademeli şekilde bölgeden geri çekileceğini belirtti.

Biden, ABD'nin Fransa ve diğer müttefikleriyle birlikte "bu ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını sağlamak için İsrail ve Lübnan ile çalışma sözü verdiklerini" ifade etti.

Bu süreçte Lübnan'da herhangi bir Amerikan askerinin görev almayacağını da kaydeden Biden, İsrail'e ise her anlamda destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

İsrail ile Hizbullah arasındaki "yıkıcı çatışmalara" bir son verilmesinin bölge açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, Gazze konusunda da somut gelişmeler beklediklerini kaydetti.

Gazze konusunda yeni bir hamle

Öte yandan Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte artık tüm gözlerin Gazze'ye çevrileceğini ifade etti.

Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail'le birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." şeklinde konuştu.

ABD'nin Suudi Arabistan'la bir dizi güvenlik ve ekonomi anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiğini de belirten Biden, "Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesini" içeren süreç için çalışmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 768 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 946'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 768 kişi öldü, 15 bin 699 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan ve İsrail Arasında Ateşkes - Son Dakika

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