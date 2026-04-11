Lübnan ve İsrail, Ateşkes Müzakerelerine Başlıyor

BEYRUT, 11 Nisan (Xinhua) -- Lübnan ile İsrail, ateşkes ve ABD arabuluculuğunda yürütülecek müzakerelerin başlangıç tarihini ele almak üzere önümüzdeki salı günü Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı'nda ilk toplantıyı düzenleme konusunda anlaştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nın cuma gecesi X platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, İsrail saldırılarının şiddetlenmesi üzerine doğrudan görüşme çağrısında bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'un girişimiyle, Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad ile İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmeye, Washington'da bulunan ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michael Issa da katıldı.

Açıklamada, Avn'un yürüttüğü yoğun uluslararası ve bölgesel temaslar neticesinde ABD'nin iki taraf arasındaki arabuluculuk görevini Dışişleri Bakanlığı'na devrettiği vurgulandı.

Toplantının, ateşkesin resmileştirilmesine ve iki ülke arasındaki müzakere süreci için bir takvim oluşturulmasına odaklanması bekleniyor.

İsrail, çarşamba günü Lübnan'a yönelik son dönemin en şiddetli saldırısını gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda en az 357 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.223 kişinin yaralandığını bildirdi.