Lübnan ve Kanada’dan Müzakere Destek Yıldızı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Kanada Başbakanı Mark Carney, Lübnan-İsrail müzakereleri ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Avn ve Carney telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Washington merkezli müzakereler bağlamında ülkedeki ve bölgedeki son durum değerlendirildi.

Başbakan Carney, Cumhurbaşkanı Avn'ın müzakereler konusundaki girişimlerini ve bu doğrultuda aldığı kararları desteklediğini ifade etti.

Kanada'nın, içinden geçilen hassas süreçte Lübnan'ın yanında yer aldığını belirten Carney, özellikle köylerinden ve beldelerinden zorla göç etmek zorunda kalan Lübnanlı sivillerin sıkıntılarının giderilmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn, görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğine vurgu yaparak, her alanda sunduğu destekten dolayı Kanada'ya teşekkür etti.

Avn, Kanada'dan, ateşkesin sağlanması ve sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapmasını talep etti.