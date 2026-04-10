Lübnan ve Katar'dan Ateşkes Görüşmesi
Lübnan ve Katar'dan Ateşkes Görüşmesi

10.04.2026 13:00
Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, Katar'la ateşkes ve yardımları görüştü, İsrail saldırılarını kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi ile ateşkesi ve ülkesine gönderilen tıbbi yardımları ele aldı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Recci ile Huleyfi telefonda görüştü.

Bakanlar, Lübnan'daki ve bölgedeki son gelişmeler ile ateşkesin geleceği ve ABD-İran müzakerelerini ele aldı.

Ülkesinin Lübnan'a olan kalıcı desteğini vurgulayan Katarlı Bakan Huleyfi, İsrail'in sivillerin de hayatına mal olan saldırılarını kınadı.

Huleyfi, Katar'dan gönderilen ve tıbbi yardımları taşıyan uçağın bugün Beyrut'a ulaşacağını kaydetti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Recci de desteğinden dolayı Katar'a teşekkür ederek, İsrail'in saldırılarını durdurma, Lübnan'da silahları devlet tekelinde toplama ve tam devlet egemenliğini sağlama gibi konularda dost ülkelerin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan ve Katar'dan Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Lübnan ve Katar'dan Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika
