Lübnan ve Mısır Bakanları Görüştü - Son Dakika
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Lübnan ve Mısır Bakanları Görüştü

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Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bölgesel gelişmeler ve Lübnan-İsrail müzakerelerini ele aldı.

Bakan Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını aktaran Recci, Lübnan ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında Abdulati'ye bilgi verdiğini kaydetti.

Recci, Lübnan'ın egemenliğini ve haklarını koruyacak şekilde müzakere sürecini sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca eylülde Kahire'de düzenlenmesi planlanan Arap Birliği Bakanlar Toplantısı'nın hazırlıklarının ele alındığını belirten Recci, bölgedeki hassas koşullar karşısında Arap ülkelerinin ortak tutumunu güçlendirmek amacıyla Beyrut ile Kahire arasındaki koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladıklarını kaydetti.

İsrail ordusunun ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Lübnan ile İsrail arasındaki ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelerin 7. turu, 4-6 Ağustos'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Lübnan, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan ve Mısır Bakanları Görüştü - Son Dakika

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