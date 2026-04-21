Lübnan ve Suudi Arabistan Liderlerinden İşbirliği Mesajı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın bölgesel gelişmeleri görüştükleri bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn ve Veliaht Prens Bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider görüşmede Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ile güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, Suudi Arabistan'ın Lübnan'a ve özellikle zor şartlardan geçen Lübnan halkına sağladığı destekten dolayı Veliaht Prens Bin Selman'a teşekkür etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman da ülkesinin Lübnan'a desteğinin devam edeceğini ve Lübnan halkının yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi için işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.