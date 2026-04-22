Lübnan, Washington'da İsrail ile Ateşkes Gündeminde
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan, Washington'da İsrail ile Ateşkes Gündeminde

22.04.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Avn, ABD'de İsrail ile görüşmede ateşkes süresinin uzatılmasını isteyecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin başkenti Washington'da yarın İsrail ile yapılacak görüşmede, ateşkes süresinin uzatılması ve İsrail'in ülkenin güneyindeki beldelerde sürdürdüğü yıkımların durdurulmasını isteyeceklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İlerici Sosyalist Parti'nin Meclisteki temsilcilerinden bir grup ile görüştü.

Avn, görüşmede, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad'ın, ABD Dışişleri Bakanlığında yarın yapılacak hazırlık toplantısında ülkeyi temsil edeceği ve ateşkes süresinin uzatılması ile İsrail'in güneydeki köy ve beldelerde yürüttüğü yıkım faaliyetlerinin durdurulması konularını gündeme taşıyacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın müzakerelerdeki yaklaşımının "egemenlik ve tüm Lübnanlıların çıkarlarını güvence altına almayan hiçbir taviz, uzlaşma ya da teslimiyeti kabul etmemek" olduğunu vurguladı.

Müzakere seçeneğini tercih ettiklerini belirten Avn, geçmiş deneyimlerin savaşın yalnızca "ölüm, yıkım ve zorunlu göç" getirdiğini gösterdiğini ifade etti.

Avn, bu nedenle diplomatik çözümün Lübnan için en güvenli yol olduğuna inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn, sürecin takibi kapsamında Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve Dürzi lider Velid Canbolat başta olmak üzere çeşitli siyasi aktörlerle temas halinde olduğunu aktardı.

Ülkede siyasi çoğunluğun mevcut sürecin hassasiyetinin farkında olduğunu ve iç barışı tehdit edecek her türlü girişime karşı durduğunu kaydeden Avn, askeri ve güvenlik önlemlerinin yanı sıra "ulusal bilinç ve birlik" vurgusunun da önemli olduğunu ifade etti.

Yerinden edilenlerin durumunu yakından takip ettiklerini söyleyen Avn, güvenlik koşullarına bağlı olarak vatandaşların evlerine dönüşünün sağlanması ve güneyde kalanların desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Avn, "Hepimiz aynı gemideyiz ve onu güvenli limana ulaştırmak ortak sorumluluktur." ifadesini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

Lübnan ile İsrail arasında 30 yılı aşkın süredir kesintiye uğrayan üst düzey temas, 14 Nisan'da ABD'nin başkentinde yeniden kuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

Washington'daki temas, iki ülke arasında uzun süredir kapalı diplomatik kanalların yeniden açılması açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip
Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi

15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:52:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.