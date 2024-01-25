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Lübnanlı çiftçiler, İsrail-Hizbullah çatışmaları sırasında ürünlerini hasat etmeye çalışıyor - Son Dakika
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Lübnanlı çiftçiler, İsrail-Hizbullah çatışmaları sırasında ürünlerini hasat etmeye çalışıyor

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından bu yana İsrail ve Hizbullah arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ancak Lübnanlı çiftçiler, sınır kasabası Yarin'e yapılan bombardımanlara rağmen köylerinde kalarak ürünlerini hasat etmeye çalışıyor.

Lübnanlı çiftçiler, İsrail-Hizbullah çatışmaları sırasında ürünlerini hasat etmeye çalışıyor
25.01.2024 - 10:40,  Güncelleme: 10:40
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Dosya Boyutu: 110.46MB

ÇEKİM TARİHİ: 23 Ocak 2024

1. İsrail'in sınır kasabası Yarin'e yaptığı bombardımandan kaynaklanan geniş duman

2. Ürünlerini hasat eden çiftçilerden çeşitli görüntüler

3. Tarlalardan çeşitli görüntüler

Lübnanlı çiftçiler, İsrail ile Hizbullah arasında sınırda devam eden çatışmalara rağmen köylerinde kalarak ürünlerini hasat etmeye çalışıyor.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı operasyonunu başlatmasından bu yana İsrail ve Hizbullah arasında da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İki taraf, 2006'daki savaşın sona ermesinin ardından angajman kurallarına saygı duyacaklarını beyan etmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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