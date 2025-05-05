Lufeng'de Maden Ocağı Çöktü

KUNMİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Chuxiong Yi Özerk İli'ndeki Lufeng kentinde pazartesi sabahı bir maden ocağının atık sahasının çökmesi sonucu 5 kişi mahsur kaldı.
Çinli yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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