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- Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri personelinden 27 saatlik grev

DUSSELDORF - Almanya ulusal havayolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanları 5 havaalanında greve gitti. Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin ve Düsseldorf şehirlerinde yapılan grevlerden 100 binden fazla yolcu olumsuz etkilendi.

Almanya'da grev dalgası sürüyor. Almanya ulusal havayolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri personeli Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin ve Düsseldorf şehirlerindeki havalimanlarında Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'nın (Ver.di) çağrısıyla yerel saatle 04.00'ten itibaren uyarı grevine çıktı. Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 07.10'a kadar sürecek uyarı grevinden yaklaşık bin uçuş ile 100 binden fazla yolcunun etkilendiği belirtildi. Yurt içi uçuşu iptal olan yolculara tren bileti verileceğini aktarıldı.

Grev en çok Frankfurt ve Münih havalimanlarını olumsuz etkiledi. Frankfurt'ta planlanan 600 uçuşun yüzde 90'ı iptal edilirken, Münih varışlı ve kalkışlı 730 uçuştan 400'ü iptal oldu. Berlin Brandenburg Havalimanı'nda ise 46 uçuşun tamamı ertelendi. Hamburg'da 23, Düsseldorf'ta ise 14 uçuş grev nedeniyle yapılamadı. Havalimanlarında check-in yapılan kontuar alanlar boş kaldı.

Ver.di sendikasından yapılan açıklamada, işveren ile sürdürülen görüşmelerden sonuç alınmaması nedeniyle uyarı grevi yapıldığı ifade edildi.

Yüzde 12.5 zam talebi

Lufthansa, Lufthansa Technik ve Lufthansa Cargo gibi grup şirketlerinde yaklaşık 25 bin yer hizmetleri personeli için toplu pazarlıklar devam ediyor. Sendika 25 bin kişinin çalıştığı yer hizmetleri bölümü için yüzde 12,5 oranında zam talep ederken, 12 aylık bir süre için ayda en az 500 Euro olmasını istiyor. Ayrıca Lufthansa bünyesinde çalışanlara bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin Euro enflasyon ikramiyesi verilmesini istiyor. Şu ana kadar sunulan teklifin yetersiz olduğunu belirten sendikanın müzakerecisi Marvin Reschinsky, "Lufthansa yer hizmetleri personeline şirketteki diğer çalışan gruplarıyla aynı zamları verecek olsaydı bu grev gereksiz olurdu. Ancak müzakere masasında bunu yapmaya istekli değillerdi" dedi.

Lufthansa ise grev nedeniyle Ver.di'yi eleştirdi. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Gerçek müzakereler bile başlamadan önce yapılan grevin süresi ve kapsamı tamamen anlaşılmaz" ifadeleri kullanıldı. İnsan kaynakları direktörü Michael Niggemann, grevin yolcular ve çalışanlar üzerindeki yükünün "orantısız" olduğunu belirtti.

Ver.di sendikası ile Lufthansa şirketi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bir sonraki turu 12 Şubat'ta Frankfurt'ta gerçekleştirilecek.