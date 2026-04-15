Luka Sulic İstanbul'da Konser Verecek

15.04.2026 13:27
Ünlü çellist Luka Sulic, 27 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verecek.

"2Cellos" grubuyla dünya çapında dinleyici kitlesine ulaşan ünlü çellist Luka Sulic, "Life Tour" programı kapsamında 27 Kasım'da İstanbul'da konser verecek.

Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye'ye gelen sanatçı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde dinleyiciyle buluşacak.

Sulic, konserde, özel repertuvardan oluşan seçkiyi müzikseverler için yorumlayacak.

Wigmore Hall, Concertgebouw Amsterdam ve Viyana Musikverein gibi prestijli salonlarda konser veren sanatçı, teknik ustalığı ve sahnedeki yüksek enerjisiyle geniş dinleyici kitlesine hitap ediyor.

Besteci ve aranjör kimliğiyle de öne çıkan Sulic, 2019'da yayımlanan "Vivaldi Four Seasons" albümüyle ABD Klasik Albümler listesinde 1 numaraya yükselmişti.

Kaynak: AA

Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Noa Lang’ın parmağı kopuyordu Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı
Tek tek duyuruldu Galatasaray’ın tek problemi Icardi değilmiş Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş

14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
13:51
İran’dan ABD’ye abluka resti: Kızıldeniz’de ticaret akışını durdururuz
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
12:41
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
